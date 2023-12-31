Новогодняя ночь — прекрасное время, чтобы провести его с близкими, насладиться атмосферой праздника и получить удовольствие от просмотра интересных фильмов. Уверены, многим хочется сменить новости на комедии и мультики.

Если вы устали от просмотра «Иронии судьбы» каждый год, мы знаем чем скрасить праздничный вечер. Смотрите подборку самых уютных новогодних фильмов в материале «Рамблера».

«Один дома»

Этот фильм стал классикой жанра комедийных приключений. Он рассказывает о мальчике, который остается один дома во время рождественских каникул и сталкивается с бандой грабителей. Фильм полон юмора и приключений, а забавные сцены с главным героем в исполнении юного Маколея Калкина не оставят вас равнодушными.

Кадр из фильма «Один дома»

«Гарри Поттер»

Сага о волшебнике Гарри Поттере — это история не только о магии и приключениях, но и о дружбе и любви. В новогоднюю ночь можно посмотреть любой из фильмов серии, начиная с первого — «Гарри Поттер и философский камень» — и заканчивая последней частью — «Гарри Поттер и Дары Смерти».

«Красавица и чудовище»

Этот мультфильм рассказывает «древнюю как жизнь» историю о прекрасной девушке, которая влюбляется в чудовище. В духе диснеевской классики герои поют о своих чувствах на каждом шагу, и все это — на фоне завораживающих интерьеров старинного замка.

Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

Знакомая многим с детства сказка о любви, принятии и самоотверженности поможет скрасить любой зимний вечер. Для разнообразия можно посмотреть киноадаптацию известной истории с Эммой Уотсон в главной роли. А если вам по душе отечественная версия, в качестве альтернативы можно выбрать советский «Аленький цветочек».

«Любовь и другие неприятности»

Эта комедия рассказывает о жизни современной молодежи и их любовных приключениях. Фильм полон юмора и романтики, а забавные сцены, персонажи с проблемами, так похожими на жизненные неурядицы многих, едва ли оставят вас равнодушными.

«Рождественская история»

Этот мультфильм 2009 года основан на известном рождественском рассказе Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». В центре сюжета — жадный бизнесмен, который в канун Рождества встречает трех призраков: прошлого Рождества, настоящего и будущего. Они помогают герою понять, что истинное счастье не в накоплении богатств.

Кадр из мультфильма «Рождественская история»

Конечно, это не полный список фильмов, которые можно посмотреть в новогоднюю ночь. Выберите тот, который больше всего подходит вашему настроению и наслаждайтесь просмотром вместе с близкими. А в комментариях делитесь, какое кино вы любите пересматривать на праздниках.