Выяснилось, когда начнутся съемки второго сезона «Дома Дракона»

Шоураннер сериала «Дом Дракона» Райан Кондал рассказал о предстоящих съемах. Он заявил, что процесс работы над вторым сезоном проекта начнется в начале 2023 года. Об этом сообщает Variety.
По словам Кондала, команде сериала нужно запускать работу над новыми сериями «прямо сейчас, чтобы соответствовать ожиданиям фанатов и желанию HBO выпускать шоу в определенные сроки». Примечательно, что дату выхода новой части киноленты Кондал не озвучил.
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