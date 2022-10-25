Выяснилось, когда начнутся съемки второго сезона «Дома Дракона»

Шоураннер сериала «Дом Дракона» Райан Кондал рассказал о предстоящих съемах. Он заявил, что процесс работы над вторым сезоном проекта начнется в начале 2023 года. Об этом сообщает Variety.

Фото: Кадр из сериала «Дом Дракона» Кадр из сериала «Дом Дракона»

По словам Кондала, команде сериала нужно запускать работу над новыми сериями «прямо сейчас, чтобы соответствовать ожиданиям фанатов и желанию HBO выпускать шоу в определенные сроки». Примечательно, что дату выхода новой части киноленты Кондал не озвучил.