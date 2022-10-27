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1 час назад

Зрителям показали кадры «ужасного» спецэпизода сериала «Симпсоны»

Диана Товсепова

Телеканал Fox анонсировал выход 30 октября спецэпизода сериала "Симпсоны", посвященной Хеллоуину.

Зрителям показали кадры «ужасного» спецэпизода сериала «Симпсоны»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Серия будет включать три части-пародии на фильмы «Бабадук» (2014), сериал «Мир Дикого Запада» (с 2016) и мангу «Тетрадь смерти» (2006-2007).

Зрителей особенно заинтересовала часть, вдохновленная «Тетрадью смерти». В ней Лиза Симпсон заменит злодейскую Лайт «Киру» Ягами. Анимацию создавала DR Movie, южнокорейская анимационная студия, известная своими работами над известными аниме.

Кадр из видео

Напомним, «Тетрадь смерти» , аниме-сериал 2006 года, основанный на популярном психологическом триллере Цугуми Охба и Такеши Обаты.

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Ранее мы писали о том, как культовый мультфильм был едва не удален создателями.

Сериалы,Симпсоны,Мир Дикого Запада,
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