Российские актеры появятся в британском сериале “Корона”

Актеры театра и кино Анатолий Коренев и Марина Шиманская сыграли эпизодические роли четы Ельциных – Бориса Николаевича и Наины Иосифовны. В октябре 1994 года Елизавета II во время визита в Россию встречалась с супругами. Этот исторический факт сценаристы “Короны” обыграли в сериале.