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3 часа назад

Российские актеры Коренев и Шиманская появятся в британском сериале “Корона”

Мира Маркина

В пятом сезоне нашумевшего сериала о жизни британской королевской семьи “Корона” российские зрители увидят двух актеров-соотечественников, сообщает портал inc-news.ru.

Российские актеры появятся в британском сериале “Корона”
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Актеры театра и кино Анатолий Коренев и Марина Шиманская сыграли эпизодические роли четы Ельциных – Бориса Николаевича и Наины Иосифовны. В октябре 1994 года Елизавета II во время визита в Россию встречалась с супругами. Этот исторический факт сценаристы “Короны” обыграли в сериале.

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Критики отметили желание создателей шоу продолжить сложившуюся в киноиндустрии традицию и пригласить на роли российского политика и его жены актеров из России.

Ранее мы рассказывали, какие российские актрисы популярны за рубежом.

Сериалы,Марина Шиманская,Елизавета II,
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