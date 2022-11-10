Российские актеры появятся в британском сериале “Корона”

В пятом сезоне нашумевшего сериала о жизни британской королевской семьи “Корона” российские зрители увидят двух актеров-соотечественников, сообщает портал inc-news.ru.
Актеры театра и кино Анатолий Коренев и Марина Шиманская сыграли эпизодические роли четы Ельциных – Бориса Николаевича и Наины Иосифовны. В октябре 1994 года Елизавета II во время визита в Россию встречалась с супругами. Этот исторический факт сценаристы “Короны” обыграли в сериале.
Критики отметили желание создателей шоу продолжить сложившуюся в киноиндустрии традицию и пригласить на роли российского политика и его жены актеров из России.
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