По роману «Атлант расправил плечи» снимут сериал

Медиакомпания The Daily Wire выкупила права на экранизацию романа «Атлант расправил плечи» автора Айн Рэнд, пишет портал Deadline.

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Продюсерами сериала выступят Джереми Боринг, Бен Шапиро и Калеб Робинсон. Искать сценаристов для проекта начнут уже в декабре. Выйдет многосерийная картина на стриминговом сервисе Dailywire+. Дата премьеры пока не объявлена.

По словам представителей The Daily Wire, еще несколько лет назад они и представить не могли, что получат возможность создать собственный проект по мотивам знаменитого произведения.

По сюжету книги, в США частный бизнес страдает от новых обременительных законов. Глава железнодорожной компании Дэгни Таггарт и ее любовник магнат Хэнк Риарден обнаруживают, что загадочная фигура по имени Джон Голт убеждает талантливых людей — музыкантов, изобретателей, промышленников — прекратить свою деятельность и исчезнуть.

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