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2 часа назад

Медиакомпания The Daily Wire выкупила права на экранизацию романа "Атлант расправил плечи"

Мира Маркина

Медиакомпания The Daily Wire выкупила права на экранизацию романа «Атлант расправил плечи» автора Айн Рэнд, пишет портал Deadline.

По роману «Атлант расправил плечи» снимут сериал
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Продюсерами сериала выступят Джереми Боринг, Бен Шапиро и Калеб Робинсон. Искать сценаристов для проекта начнут уже в декабре. Выйдет многосерийная картина на стриминговом сервисе Dailywire+. Дата премьеры пока не объявлена.

Чем удивит новая экранизация по Стивену Кингу

По словам представителей The Daily Wire, еще несколько лет назад они и представить не могли, что получат возможность создать собственный проект по мотивам знаменитого произведения.

По сюжету книги, в США частный бизнес страдает от новых обременительных законов. Глава железнодорожной компании Дэгни Таггарт и ее любовник магнат Хэнк Риарден обнаруживают, что загадочная фигура по имени Джон Голт убеждает талантливых людей — музыкантов, изобретателей, промышленников — прекратить свою деятельность и исчезнуть.

Ранее мы рассказывали о новых российских сериалах, за которые не стыдно.

Сериалы,Атлант расправил плечи,Айн Рэнд,Стивен Кинг,
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