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1 час назад

Стало известно о съемках продолжения сериала «Папины дочки»

Катерина Саломе

Сериал «Папины дочки» был на пике популярности с 2007 по 2013 годы. Накануне актриса Елизавета Арзамасова, исполнившая в нем одну из главных ролей, заявила о съемках продолжения многосерийной киноленты в своих соцсетях.

Артистка опубликовала в личном блоге кадр, на котором запечатлен сценарий проекта. На фото можно разглядеть упоминание одного из главных героев — Веника, которого сыграл Филипп Бледный.

Сериалы для тех, кто невыносимо хочет в отпуск

Как сообщает Telegram-канал Super, режиссер у сериала остался тот же — Александр Жигалкин. Деталей о дате выхода киноленты и о полном актерском составе пока нет.

соцсети

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда начнутся съемки второго сезона "Дома дракона".

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