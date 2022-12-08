Сериал «Папины дочки» был на пике популярности с 2007 по 2013 годы. Накануне актриса Елизавета Арзамасова, исполнившая в нем одну из главных ролей, заявила о съемках продолжения многосерийной киноленты в своих соцсетях.

Артистка опубликовала в личном блоге кадр, на котором запечатлен сценарий проекта. На фото можно разглядеть упоминание одного из главных героев — Веника, которого сыграл Филипп Бледный.

Как сообщает Telegram-канал Super, режиссер у сериала остался тот же — Александр Жигалкин. Деталей о дате выхода киноленты и о полном актерском составе пока нет.

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