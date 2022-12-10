Андрей Рожков снимет современную адаптацию «Принца и нищего»

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков в беседе с «74.ru» сообщил, что готовится к работе над экранизацией знаменитого романа Марка Твена «Принц и нищий».

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Сюжет адаптируют под современные реалии, фильм будет лишь основан на произведении, но не станет его повторять.

Также будет необычным сам формат проекта. По словам Рожкова, он планирует снять сериал, состоящий из 12 эпизодов, которые будут похожи на небольшие скетч-шоу.

По сюжету директор крупного предприятия и человек, занимающийся шоу-бизнесом, поменяются местами друг с другом. Главную роль в проекте исполнит сам Андрей Рожков.