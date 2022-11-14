Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал, чем зарабатывает на жизнь

Экс-директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с aif.ru рассказал, чем зарабатывает на жизнь.
«Присваивал общекомандные прибыли»: директор «Уральских пельменей» — об истинных причинах судебных споров
Нетиевский покинул юмористическое шоу со скандалом. Семь лет артист судился с бывшей командой, но потерпел поражение. Однако Сергей не тратил все силы на судебные тяжбы – ему также удавалось строить бизнес.
"У меня свой фитнес-клуб, центр здоровья — спортивные залы, спа и т.д. Занимаюсь ЗОЖ, восстановительной медициной. Развиваю это вроде бы непрофильное направление, но в связи с пандемией оно вышло на первый план. Вкладываю туда душу",
– рассказал Нетиевский.
Сергей также выразил надежду, что однажды кто-то из участников "Пельменей" придет к нему "за здоровьем".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Исаев назвал настоящую причину ухода Михалковой из “Уральских пельменей”.