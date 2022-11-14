Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал, чем зарабатывает на жизнь

Экс-директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с aif.ru рассказал, чем зарабатывает на жизнь.

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Нетиевский покинул юмористическое шоу со скандалом. Семь лет артист судился с бывшей командой, но потерпел поражение. Однако Сергей не тратил все силы на судебные тяжбы – ему также удавалось строить бизнес.

"У меня свой фитнес-клуб, центр здоровья — спортивные залы, спа и т.д. Занимаюсь ЗОЖ, восстановительной медициной. Развиваю это вроде бы непрофильное направление, но в связи с пандемией оно вышло на первый план. Вкладываю туда душу",

– рассказал Нетиевский.

Сергей также выразил надежду, что однажды кто-то из участников "Пельменей" придет к нему "за здоровьем".