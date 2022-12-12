Харингтон рассказал, что будет с Джоном Сноу в новом сериале

В июне HBO анонсировали производство сериала о Джоне Сноу. Зрителей ждет новая глава в истории любимого персонажа, которая началась после событий “Игры престолов”. Уже известно, что Кит Харингтон вернется к роли Джона Сноу. На мероприятии, посвященном вселенной сериала, он ответил на вопрос фанатов о будущем проекте.
В финале “Игры Престолов” Джона Сноу изгоняют вместе с группой Ночного Дозора. Харингтон раскрыл, что его персонаж смог выжить, но находится в плохом состоянии. В первую очередь, морально.
“В конце «Игры престолов» он готовится к своей казни, он смирился со смертью. Тот факт, что его отправили за стену, это не только большой подарок, но и проклятие”, – объяснил актер.
Напомним, сериал о Джоне Сноу пока находится на самой ранней стадии производства. Поэтому пока даже приблизительная дата релиза не сообщается.
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