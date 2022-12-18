Сериал "Уэнсдей" продлят на второй сезон

Первый сезон шоу вышел на стриминговой платформе Netflix. Продолжение сериала хотят выпустить в 2023 году. Как известно, на данный момент съемочная команда подбирает локации для возможных будущих съемок.

В первом сезоне сериала "Уэнсдей" рассказывается о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс. Подросток учится в академии для изгоев с суперспособностями Nevermore. Вместе с ее приездом в городке начинают происходить загадочные убийства. Уэнсдей пытается разгадать, кто из ее окружения на самом деле монстр и что скрывают ее родители.