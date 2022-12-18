Сериал "Уэнсдей" продлят на второй сезон

Сериал "Уэнсдей" планируют продлить на второй сезон. Amazon Studios выкупила права на производство картины за 8,5 миллиарда
долларов. Об этом сообщает DeadLine.
Первый сезон шоу вышел на стриминговой платформе Netflix. Продолжение сериала хотят выпустить в 2023 году. Как известно, на данный момент съемочная команда подбирает локации для возможных будущих съемок.
В первом сезоне сериала "Уэнсдей" рассказывается о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс. Подросток учится в академии для изгоев с суперспособностями Nevermore. Вместе с ее приездом в городке начинают происходить загадочные убийства. Уэнсдей пытается разгадать, кто из ее окружения на самом деле монстр и что скрывают ее родители.