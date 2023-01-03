Сценарист “Шерлока” назвал условие для возвращения шоу

Стивен Моффат, сценарист и продюсер, выразил готовность “хоть завтра” приступить к написанию продолжения созданного им сериала “Шерлок”. Но только при одном условии. Его шоураннер назвал в эфире утренней программы Today на радио BBC Radio 4.
По мнению Моффата, продолжение сериала невозможно без возвращения в проект исполнителей главных ролей – Мартина Фримена (доктор Ватсон) и Бенедикта Камбербэтча (Шерлок Холмс).
“Они движутся ко все большим и все лучшим вещам, но, Мартин и Бенедикт, — вернитесь, пожалуйста”, — заявил Стивен в шуточной манере.
Напомним, премьера последнего, четвертого сезона состоялась шесть лет назад. С тех пор в СМИ неоднократно появлялись слухи о старте работ над сценарием продолжения истории, ведь официально проект не закрывали. Однако вот уже шесть лет новый календарный год мы начинаем без “Шерлока”.
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