Сценарист “Шерлока” назвал условие для возвращения шоу

Стивен Моффат , сценарист и продюсер, выразил готовность “хоть завтра” приступить к написанию продолжения созданного им сериала “Шерлок”. Но только при одном условии. Его шоураннер назвал в эфире утренней программы Today на радио BBC Radio 4.

“Они движутся ко все большим и все лучшим вещам, но, Мартин и Бенедикт, — вернитесь, пожалуйста”, — заявил Стивен в шуточной манере.

Напомним, премьера последнего, четвертого сезона состоялась шесть лет назад. С тех пор в СМИ неоднократно появлялись слухи о старте работ над сценарием продолжения истории, ведь официально проект не закрывали. Однако вот уже шесть лет новый календарный год мы начинаем без “Шерлока”.