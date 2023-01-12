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2 часа назад

Финал "Острых козырьков" могут изменить из-за претензий в адрес актера Андерсона

Мира Маркина

Финал сериала "Острые козырьки" могут изменить из-за обвинений в адрес одного из актеров Пола Андерсона. Об этом сообщает The Sun.

Финал "Острых козырьков" могут изменить из-за претензий к Андерсону
Фото: Кадр из сериала "Острые козырьки"Кадр из сериала "Острые козырьки"

Поводом для внутреннего расследования стала жалоба одного из коллег актера. Однако Андерсон отрицает обвинения.

"Все тщательно проверят. Пока фильм только в разработке, съемки еще не начаты, так что можно будет переписать и подогнать сценарий и сюжет, чтобы объяснить его отсутствие, если до этого дойдет", – рассказал источник.

Самбурскую убрали из сериала из-за требования повысить зарплату

Создатель и сценарист сериала Стивен Найт рассказал, что действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны. Найт отметил, что пока рано говорить о том, какие персонажи появятся в киноленте.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие сериалы смотреть в январе.

Сериалы,Пол Андерсон,
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