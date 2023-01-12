Финал "Острых козырьков" могут изменить из-за претензий к Андерсону

Финал сериала "Острые козырьки" могут изменить из-за обвинений в адрес одного из актеров Пола Андерсона. Об этом сообщает The Sun.
Поводом для внутреннего расследования стала жалоба одного из коллег актера. Однако Андерсон отрицает обвинения.
"Все тщательно проверят. Пока фильм только в разработке, съемки еще не начаты, так что можно будет переписать и подогнать сценарий и сюжет, чтобы объяснить его отсутствие, если до этого дойдет", – рассказал источник.
Создатель и сценарист сериала Стивен Найт рассказал, что действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны. Найт отметил, что пока рано говорить о том, какие персонажи появятся в киноленте.
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