Темнокожий «новгородец» удивил зрителей Netflix

По сюжету персонаж Лейф Эриксон отправляется в Америку, а викинги пытаются взять контроль над английскими землями. В новом сезоне появится викинг из Нижнего Новгорода, которого сыграл темнокожий актер. Эта новость стала причиной очередной волны обвинений в сторону Netflix. Пока одни ругали продюсеров за искажение фактов, сценаристы попытались оправдаться: герой сериала оказался в Нижнем Новгороде, уехав из Константинополя. Вернуться обратно он уже не смог.