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1 час назад

Темнокожий «новгородец» удивил зрителей Netflix

Мира Маркина

Продолжение сериала «Викинги: Вальхалла», принадлежащего стриминговому сервису Netflix, будет необычным. К такому выводу пришли зрители после премьеры нового сезона.

Темнокожий «новгородец» удивил зрителей Netflix
Фото: Кадр из сериала «Викинги: Вальхалла»Кадр из сериала «Викинги: Вальхалла»

По сюжету персонаж Лейф Эриксон отправляется в Америку, а викинги пытаются взять контроль над английскими землями. В новом сезоне появится викинг из Нижнего Новгорода, которого сыграл темнокожий актер. Эта новость стала причиной очередной волны обвинений в сторону Netflix. Пока одни ругали продюсеров за искажение фактов, сценаристы попытались оправдаться: герой сериала оказался в Нижнем Новгороде, уехав из Константинополя. Вернуться обратно он уже не смог.

Приквел «Ведьмака» стал одним из худших сериалов Netflix

Напомним, «Викинги: Вальхалла» – сиквел нашумевшего сериала «Викинги». Показ второго сезона шоу стартовал 12 января.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что смотреть в кино с 19 января.

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