Шарапова снялась в сериале Netflix

Российская теннисистка Мария Шарапова стала участницей съемочного процесса в проекте стримингового сервиса Netflix. Подробностями она поделилась в соцсетях.

Американская развлекательная компания будет снимать документальный сериал об известных теннисистах планеты. Известно, что помимо российской звезды спорта в многосерийном проекте примет участие Джон Макинрой.

«Мне действительно понравилось снимать это. Кто знал», — призналась Шарапова.

Напомним, что в июле прошлого года Мария впервые стала мамой. У нее родился сын Теодор. Отцом мальчиком является жених спортсменки — британский миллионер Александр Гилкс.

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