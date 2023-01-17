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1 час назад

Теннисистка Мария Шарапова снялась в сериале Netflix

Катерина Саломе

Российская теннисистка Мария Шарапова стала участницей съемочного процесса в проекте стримингового сервиса Netflix. Подробностями она поделилась в соцсетях.

Шарапова снялась в сериале Netflix
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американская развлекательная компания будет снимать документальный сериал об известных теннисистах планеты. Известно, что помимо российской звезды спорта в многосерийном проекте примет участие Джон Макинрой.

«Мне действительно понравилось снимать это. Кто знал», — призналась Шарапова.

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Напомним, что в июле прошлого года Мария впервые стала мамой. У нее родился сын Теодор. Отцом мальчиком является жених спортсменки — британский миллионер Александр Гилкс.

Ранее мы писали о том, что приквел "Ведьмака" стал одним из худших сериалов Netflix.

Сериалы,Александр Гилкс,Джон Макинрой,Мария Шарапова,Netflix,
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