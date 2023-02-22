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1 час назад

Стивен Спилберг снимет фильм о Наполеоне по сценарию Кубрика

Мира Маркина

Американский режиссер Стивен Спилберг заявил на Берлинале о запуске производства многосерийного фильма о Наполеоне Бонапарте. Соответствующая новость появилась на портале Deadline.

Стивен Спилберг снимет фильм по сценарию Кубрика
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мини-сериал будет выпущен для платформы HBO и реализован на базе сценария коллеги Спилберга, Стэнли Кубрика.

После успешного проката «Космической одиссеи 2001» Кубрик планировал снять фильм о легендарном полководце. Проект предполагал масштабные съемки в Румынии и крупные траты. И потому так и не был реализован – кинокомпания MGM отказалась предоставить финансирование.

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Известно, что к разработке мини-сериала ранее (в 2016 году) были привлечены шоураннер «Настоящего детектива» Кэри Фукунага, а также сценарист нового фильма «Ангелы Чарли» Дэвид Оберн. Присоединятся ли они к Спилбергу вновь, информации нет.

Ранее мы писали, кто должен снять новый фильм о Бэтмене, по мнению Джеймса Кэмерона.

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