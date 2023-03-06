Проект стримингового гиганта Netflix Cyberpunk: Edgerunners получил главный приз премии. Шоу, основанное на одноименной игре – Cyberpunk 2077 – завоевало сердца участников всенародного голосования. Команду проекта наградили 4 марта в Токио. Зак Агилар получил приз в номинации «Лучший актер озвучки на английском языке».

Однако рекордсменом по количеству наград стал другой анимационный проект – сериал Харуо Сотозаки «Клинок, рассекающий демонов» (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba). Его создателей отметили наградами в номинациях «Лучшая анимация», «Лучший экшен», «Лучший режиссер» и «Лучшее фэнтези».