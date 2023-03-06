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1 час назад

Лучшее аниме 2022 года по версии компании Crunchyroll – Cyberpunk: Edgerunners

Мира Маркина

Crunchyroll Anime Awards назвали лучший аниме-проект ушедшего 2022 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Проект стримингового гиганта Netflix Cyberpunk: Edgerunners получил главный приз премии. Шоу, основанное на одноименной игре – Cyberpunk 2077 – завоевало сердца участников всенародного голосования. Команду проекта наградили 4 марта в Токио. Зак Агилар получил приз в номинации «Лучший актер озвучки на английском языке».

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Однако рекордсменом по количеству наград стал другой анимационный проект – сериал Харуо Сотозаки «Клинок, рассекающий демонов» (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba). Его создателей отметили наградами в номинациях «Лучшая анимация», «Лучший экшен», «Лучший режиссер» и «Лучшее фэнтези».

Ранее «Рамблер» писал, что смотреть в кино 8 марта.

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