2 марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились два эпизода сериала «Король и Шут». По данным аналитиков сервиса, проект бьет все рекорды по популярности.

Сегодня вышел третий эпизод. В «Кинопоиске» подсчитали, что первые серии уже собрали 1,3 миллиона просмотров. Впечатляющую цифру проект показал быстрее каких-либо других, выходивших на площадке. Таким образом «Король и Шут» возглавил топ-10 стримингового сервиса.

Оценка зрителями сериала также высокая и составляет 8,3 балла. В общем списке онлайн-кинотеатра «Король и Шут» занял 117 место.