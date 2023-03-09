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55 минут назад

Кинопоиск: Сериал о «Короле и Шуте» посмотрели более миллиона раз

Мира Маркина

2 марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились два эпизода сериала «Король и Шут». По данным аналитиков сервиса, проект бьет все рекорды по популярности.

Сегодня вышел третий эпизод. В «Кинопоиске» подсчитали, что первые серии уже собрали 1,3 миллиона просмотров. Впечатляющую цифру проект показал быстрее каких-либо других, выходивших на площадке. Таким образом «Король и Шут» возглавил топ-10 стримингового сервиса.

Безруков дал оценку сериалу «Король и Шут»

Оценка зрителями сериала также высокая и составляет 8,3 балла. В общем списке онлайн-кинотеатра «Король и Шут» занял 117 место.

Ранее мы рассказывали, о чем будет второй сезон «Дома дракона».

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