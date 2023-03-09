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2 часа назад

Мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» вошел десятку самых кассовых в Болгарии

Мира Маркина

Сериал о приключениях Волка и Зайца «Ну, погоди! Каникулы» («Союзмультфильм») полюбился зрителям в Болгарии. Его признали одним из самых кассовых, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу российской мультипликационной студии.

«Ну, погоди! Каникулы» покорил зрителей в Болгарии
Фото: Кадр из сериала «Ну, погоди! Каникулы»Кадр из сериала «Ну, погоди! Каникулы»

В прокате в Болгарии сериал собрал почти сто тысяч евро за полгода. Это дало право включить «Ну, погоди! Каникулы» в список самых кассовых анимационных проектов. Российский мультфильм занял шестое место.

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По словам генерального продюсера киностудии Юлии Осетинской, мультсериал о Зайце и Волке вскоре покажут на болгарском кабельном телеканале Super Toons TV.

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