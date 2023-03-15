Актеры Вуди Харрельсон и Мэтью Макконахи вместе сыграют в одном сериале для сервиса Apple. Об этом сообщает издание Deadline.

Фото: Кадр из сериала "Настоящий детектив" Кадр из сериала "Настоящий детектив"

Пока что названия у сериала нет, но известно, что он рассказывает о двух семейных парах, которые живут вместе на одном ранчо. Харрельсон и Макконахи сыграют глав семей.

Созданием сериала займется канадский режиссер и сценарист Дэвид Уэст Рид, который известен по фильму "Убийство на уме".

Макконахи и Харрельсон часто играют вместе в одних проектах. Они снялись в сериале "Настоящий детектив", а также фильмах "Серфер", "Эд из телевизора" и "Добро пожаловать в Голливуд".