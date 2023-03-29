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3 часа назад

Сценарист "Секретных материалов" анонсировал возвращение сериала

Мария Каткова

Сценарист сериала "Секретные материалы" Крис Картер рассказал, что зрителей ожидает продолжение проекта. Об этом он сообщил во время эфира на CBS в программе "В эфире с Глорией Макаренко".

Пока неизвестно, каким будет продолжение сериала, Картер лишь сказал, что будет работать над ним с режиссером Райаном Куглером, который известен по "Черной пантере".

Пока что проект находится в стадии разработки, но уже в 2023 году создатели обещают дать зрителям больше информации о предстоящих съемках, в том числе и об актерском составе.

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Ранее был представлен анимационный комедийный сериал "Секретные материалы: Альбукерке", который станет спин-оффом. Его продюсером также выступил Крис Картер, но пока неизвестно, будет ли новый проект отделен от мультфильма.

Ранее сообщалось, что сериал о «Короле и Шуте» установил новый рекорд.

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