Сценарист сериала "Секретные материалы" Крис Картер рассказал, что зрителей ожидает продолжение проекта. Об этом он сообщил во время эфира на CBS в программе "В эфире с Глорией Макаренко".
Пока неизвестно, каким будет продолжение сериала, Картер лишь сказал, что будет работать над ним с режиссером Райаном Куглером, который известен по "Черной пантере".
Пока что проект находится в стадии разработки, но уже в 2023 году создатели обещают дать зрителям больше информации о предстоящих съемках, в том числе и об актерском составе.
Ранее был представлен анимационный комедийный сериал "Секретные материалы: Альбукерке", который станет спин-оффом. Его продюсером также выступил Крис Картер, но пока неизвестно, будет ли новый проект отделен от мультфильма.
Ранее сообщалось, что сериал о «Короле и Шуте» установил новый рекорд.