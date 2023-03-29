Сценарист сериала "Секретные материалы" Крис Картер рассказал, что зрителей ожидает продолжение проекта. Об этом он сообщил во время эфира на CBS в программе "В эфире с Глорией Макаренко".

Пока неизвестно, каким будет продолжение сериала, Картер лишь сказал, что будет работать над ним с режиссером Райаном Куглером, который известен по "Черной пантере".

Пока что проект находится в стадии разработки, но уже в 2023 году создатели обещают дать зрителям больше информации о предстоящих съемках, в том числе и об актерском составе.