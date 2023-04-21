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4 приключенческих сериала для тех, кому не хватает эмоций

Сериалы – отличная возможность на несколько часов сбежать от реальности. Особенно если речь идет о приключенческих многосерийных фильмах: захватывающий сюжет, нетривиальные персонажи и невероятные локации – все это удерживает у экранов миллионы зрителей.

4 приключенческих сериала для тех, кому не хватает эмоций
© Кадр из сериала "Викинги"

Если вам не хватает эмоций в реальной жизни, приключенческие сериалы – то, на что непременно стоит обратить внимание.

Подробнее о не самых известных, но достойных просмотра – в материале "Рамблера".

"Викинги", 2013

Кадр из сериала "Викинги"

В центре сюжета – отряд викингов Рагнара. Рагнар восстал, чтобы стать королем племен викингов. По легенде, Рагнар – это потомок Одина, бога войны.

"Чужестранка", 2014

Кадр из сериала "Чужестранка"

Военная медсестра Клэр из 40-х годов XX века чудом перемещается во времени в 1743 год. Чтобы спасти свою жизнь и вернуться домой в будущее Клэр приходится выйти замуж за шотландского воина Джейми Фрейзера.

"Марко Поло", 2014

Кадр из сериала "Марко Поло"

Многосерийная картина повествует о приключениях легендарного исследователя Марко Поло в Китае в XIII веке. По прибытии в Китай отец юного Марко предлагает хану отдать своего сына в услужение в обмен на право торговли на Шелковом пути.

5 сериалов с самым неожиданным финалом

"Темные начала", 2019

Кадр из сериала " Темные начала"

Юная Лира Белаква путешествует по разным мирам, чтобы разгадать тайну загадочной Пыли. В основу сюжета легла фантастическая трилогия Филипа Пулмана.

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