В новых "Гриффинах" пошутили про девушек из России

В новой серии мультсериала "Гриффины" пошутили про девушек из Новосибирска. Эпизод был посвящен русским хакерам.

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Действие 19 серии 21 сезона, которая получила название "Из России с любовью, часть 1", происходит в Челябинске. По сюжету герои сериала отправились в российский город, чтобы найти хакера Ивана, который взломал аккаунт пса Брайана. Героиня по имени Мэг влюбилась в него и осталась жить в России.

В одной из сцен она пошутила про русских девушек, сказав, что "можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывести Новосибирск из девушки". Актриса Мила Кунис, озвучившая персонажа, произнесла шутку на русском языке.