$76.82-1.7984.91-2.09

В новых "Гриффинах" пошутили про девушек из России

В новой серии мультсериала "Гриффины" пошутили про девушек из Новосибирска. Эпизод был посвящен русским хакерам.

В новых "Гриффинах" пошутили про девушек из России
© Кадр из сериала

Действие 19 серии 21 сезона, которая получила название "Из России с любовью, часть 1", происходит в Челябинске. По сюжету герои сериала отправились в российский город, чтобы найти хакера Ивана, который взломал аккаунт пса Брайана. Героиня по имени Мэг влюбилась в него и осталась жить в России.

В одной из сцен она пошутила про русских девушек, сказав, что "можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывести Новосибирск из девушки". Актриса Мила Кунис, озвучившая персонажа, произнесла шутку на русском языке.

Российские актеры, которые снимались в Голливуде

Ранее стало известно, что в России сняли сериал по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий