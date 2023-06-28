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Опубликован трейлер нового сезона "Футурамы"

Стриминговый сервис по подписке Hulu опубликовал трейлер восьмого сезона "Футурамы". Видео доступно на официальном YouTube-канале.

Сообщается, что в новом сезоне будет десять эпизодов. Дата премьеры первого из них назначена на 24 июля. Еженедельно будет выходить одна серия, дата премьеры последней также известна, 25 сентября.

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Как отмечают авторы, новые серии мультсериал понравятся как старым поклонникам проекта, так и новым зрителям. Известно, что к работе вернулись создатели оригинального сериала Мэтт Грейнинг и Дэвид Сэмюэл Коэн. Кроме того, к озвучке на английском языке вернулись старые актеры дубляжа.

Ранее сообщалось, что детали нового мультфильма Миядзаки решили засекретить.

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