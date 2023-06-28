Опубликован трейлер нового сезона "Футурамы"

Сообщается, что в новом сезоне будет десять эпизодов. Дата премьеры первого из них назначена на 24 июля. Еженедельно будет выходить одна серия, дата премьеры последней также известна, 25 сентября.

Как отмечают авторы, новые серии мультсериал понравятся как старым поклонникам проекта, так и новым зрителям. Известно, что к работе вернулись создатели оригинального сериала Мэтт Грейнинг и Дэвид Сэмюэл Коэн. Кроме того, к озвучке на английском языке вернулись старые актеры дубляжа.