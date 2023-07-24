Сериал «Футурама» возвращается на экраны спустя 10 лет
На экраны после десятилетнего перерыва возвращается восьмой сезон научно-фантастического мультсериала «Футурама».
Новый сезон культового сериала разделен на две части. Первый сезон состоит из десяти серий, которые планируется выпускать раз в неделю.
Над сериалом работали мультипликатор Мэтт Грейнинг, сценаристы Дэвид Сэмюэл Коэн и Кен Килер, которые создавали «Футурама» 10 лет назад. Команда озвучки также практически не изменилась.
События нового сезона продолжают сюжет предыдущей части: главные персонажи Фрай и Лила вступили в брак и вместе состарились. Остальные герои застряли во времени, до тех пор пока их не спас профессор и время сместилось в 3023 год.
Создатели сериала отмечают, что новый сезон подойдет и тем, кто ранее не смотрел с «Футураму», и давним фанатам, которых ждут неожиданные сюжетные сюрпризы.
Премьера «Футурамы» произошла 14 ноября 1999 года на телеканале FOX. Сериал продлили на семь сезонов, а заключительная серия вышла в сентябре 2013 года на Comedy Central.
Новый сезон сериала выходит в онлайн-кинотеатре Hulu.
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