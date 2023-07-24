Сериал «Футурама» возвращается на экраны спустя 10 лет

На экраны после десятилетнего перерыва возвращается восьмой сезон научно-фантастического мультсериала «Футурама».

© Кадр из сериала "Футурама"

Новый сезон культового сериала разделен на две части. Первый сезон состоит из десяти серий, которые планируется выпускать раз в неделю.

Над сериалом работали мультипликатор Мэтт Грейнинг, сценаристы Дэвид Сэмюэл Коэн и Кен Килер, которые создавали «Футурама» 10 лет назад. Команда озвучки также практически не изменилась.

События нового сезона продолжают сюжет предыдущей части: главные персонажи Фрай и Лила вступили в брак и вместе состарились. Остальные герои застряли во времени, до тех пор пока их не спас профессор и время сместилось в 3023 год.

Создатели сериала отмечают, что новый сезон подойдет и тем, кто ранее не смотрел с «Футураму», и давним фанатам, которых ждут неожиданные сюжетные сюрпризы.

Премьера «Футурамы» произошла 14 ноября 1999 года на телеканале FOX. Сериал продлили на семь сезонов, а заключительная серия вышла в сентябре 2013 года на Comedy Central.

Новый сезон сериала выходит в онлайн-кинотеатре Hulu.