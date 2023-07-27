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Вышел трейлер сериала о скандалах Джонни Деппа и Эмбер Херд

Netflix опубликовала трейлер документального сериала "Депп против Херд". Ролик появился на YouTube-канале компании.

Новый сериал посвящен судебным разбирательствам между голливудскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Суды между бывшими супругами длились полтора месяца, а иск был подан еще в 2019 году.

В сериале "Депп против Херд" покажут кадры с судебного процесса, а также обсудят, что произошло между знаменитостями, кто на самом деле виноват и как за процессом следил весь мир.

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Шоу о скандалах актеров выйдет 16 августа. Планируется выпуск трех эпизодов. Автором документального сериала выступила Эмма Купер.

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