Вышел трейлер сериала о скандалах Джонни Деппа и Эмбер Херд

Новый сериал посвящен судебным разбирательствам между голливудскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Суды между бывшими супругами длились полтора месяца, а иск был подан еще в 2019 году.

В сериале "Депп против Херд" покажут кадры с судебного процесса, а также обсудят, что произошло между знаменитостями, кто на самом деле виноват и как за процессом следил весь мир.