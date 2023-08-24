Сценаристка «Друзей» рассказала о неприятном опыте работы с актерами

Бывшая сценаристка культового сериала «Друзья» Пэтти Лин подробно рассказала о своем не очень приятном опыте работы над проектом. Об этом она написала в своих мемуарах «Конец титров: Как я рассталась с Голливудом».

© Кадр из сериала "Друзья"

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В отрывке из книги Лин вспомнила, что изначально у нее были сомнения по поводу присоединения к команде сценаристов «Друзей» в седьмом сезоне, потому что она была относительно новичком в этом бизнесе и у нее был опыт в драматических, а не в комедийных проектах. Однако она отметила, что была бы «дурой, если бы упустила свой шанс», поскольку в то время сериал был «мощным».

Одной из причин, по которой Лин не нравилось работать в сериале, было ее ощущение, что сердца актеров больше не принадлежат к сериалу.

Бывшая писательница вспоминала, что с нетерпением ждала возможности присоединиться к актерам для чтения сценариев за столом, но ее энтузиазм быстро угас.

«Поначалу я была в восторге от чтения сценария за столом, потому что мне приходилось находиться в одной комнате с актерами, которые были большими звездами. Плюс был шведский стол на завтрак: яичница, хрустящий бекон, блинчики, вафли, выпечка всякая.



Но трепет перед большими звездами и вкусным завтраком быстро угас...



Актеры, казалось, были недовольны тем, что были прикованы к уже уставшему старому сериалу, в то время как они могли идти дальше», - писала Лин.

Лин утверждал, что звезды шоу, похоже, намеренно саботировали шутки во время чтения сценария, если они им не нравились.

«Они все знали, как рассмешить, но если им не нравилась шутка, они, казалось, намеренно ее отвергали, зная, что мы ее перепишем

Десятки хороших шуток были выброшены только потому, что один из них пробормотал эту фразу с полным ртом бекона», — написал Лин.