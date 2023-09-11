Стали известны подробности о ремейке "Каменской"

Писательница Александра Маринина рассказала о возможных съемках продолжения сериала "Каменская"
Популярный детективный сериал "Каменская" по мотивам одноименных романов Александры Марининой может получить ремейк. Об этом сообщает "ТАСС" с ссылкой на слова писательницы.
По словам Марининой, сценарии нового проекта были готовы еще 3 года назад, однако в связи с введенными из-за коронавирусной инфекции ограничениями съемки так и не начались.
"... начало съемок все переносилось и переносилось, и пока, насколько мне известно, они не начались. Но идея такая уже родилась, есть команда, которая над этим работает", – рассказала писательница.
Первые серии сериала "Каменская" вышли в телеэфир в 1999 году. Елена Яковлева исполнила в проекте главную роль и перевоплотилась на экране в майора милиции.
Ранее "Рамблер" рассказывал о новых деталях фильма "Дэдпул 3".