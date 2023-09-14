Мультфильм "Тима и Тома" вышел на крупных платформах Южной Кореи

Российский мультфильм о приключениях бегемотика и слоненка стартовал на крупных платформах в Южной Корее. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на пресс-службу группы компаний "Рики".

© Кадр из мультфильма "Тима и Тома"

Уточняется, что анимационный сериал "Тима и Тома" показывает отличные результаты на телеканале Daekyo NoriQ.

"Так, в сентябре ожидается выход на KT, ранее в этом году, проект был размещен на KAKAOKIDS, LG U+, SKBtv и LEFTEL", – говорится в сообщении", – уточнили в ГК "Рики".

Помимо этого, дистрибьютор CMNIX займется локализацией проекта о смешном бородаче "Бодо Бородо": он также будет транслироваться на телеканалах и платформах в Южной Корее.