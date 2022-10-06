Ведущий «Битвы экстрасенсов» заявил, что его прокляли

Так, во время съемок одного из эпизодов проекта ведущий потерял кошелек, затем эвакуатор увез его автомобиль с места, где он всегда парковался без проблем, а «вишенкой на торте» Ларионов назвал иск в 360 тысяч рублей, который подали на иллюзиониста из-за отсутствия авторских прав на музыку, звучащую в «Битве экстрасенсов».