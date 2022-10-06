Ведущий «Битвы экстрасенсов» заявил, что его прокляли

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Илья Ларионов рассказал, что после съемок нового сезона шоу его преследуют неудачи.
Так, во время съемок одного из эпизодов проекта ведущий потерял кошелек, затем эвакуатор увез его автомобиль с места, где он всегда парковался без проблем, а «вишенкой на торте» Ларионов назвал иск в 360 тысяч рублей, который подали на иллюзиониста из-за отсутствия авторских прав на музыку, звучащую в «Битве экстрасенсов».
Ларионов считает, что виновником всех его бед может быть финалист 22 сезона проекта Влад Череватый, который перед этим заявлял, что отправляется делать порчи на кладбище.