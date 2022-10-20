Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
3 часа назад

"Это вам не шоу Малахова": продюсер Ашуров подтвердил подлинность драк в "Поле чудес"

Мария Кимакович

В интервью порталу BLITZ+ продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о том, как снимают шоу «Поле чудес» и опроверг некоторые мифы о передаче.

"Это вам не шоу Малахова": в "Поле чудес" настоящие драки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Якубович объяснил, как стоит воспринимать "Поле чудес"

Так, например, Ашуров заявил, что увеличивать рейтинги шоу путем фальсифицированных конфликтов между участниками и зрителями, задачей создателей программы не является. Сценариев конфликтных ситуаций, по словам продюсера в «Поле чудес» нет. Скандалы и стычки, которые порой могут наблюдать зрители в эфире — самые настоящие.

Что касается скандалов — когда они есть, то они настоящие. Это вам не шоу Малахова, — заявил Ашуров.

Напомним что «Поле чудес» выходит на телевидении с 1990 года, считается семейной программой и до сих пор любима многими зрителями.

Ранее психолог объяснила популярность шоу про холостяков.

ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители