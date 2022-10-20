"Это вам не шоу Малахова": в "Поле чудес" настоящие драки

В интервью порталу BLITZ+ продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о том, как снимают шоу «Поле чудес» и опроверг некоторые мифы о передаче.

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Так, например, Ашуров заявил, что увеличивать рейтинги шоу путем фальсифицированных конфликтов между участниками и зрителями, задачей создателей программы не является. Сценариев конфликтных ситуаций, по словам продюсера в «Поле чудес» нет. Скандалы и стычки, которые порой могут наблюдать зрители в эфире — самые настоящие.

Что касается скандалов — когда они есть, то они настоящие. Это вам не шоу Малахова, — заявил Ашуров.

Напомним что «Поле чудес» выходит на телевидении с 1990 года, считается семейной программой и до сих пор любима многими зрителями.