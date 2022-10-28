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40 минут назад

Галустян рассказал об “Отпуске”: “Мы покажем настоящий русский юг”

Мира Маркина

Российский актер и шоумен Михаил Галустян сыграл одну из ключевых ролей в продолжении нашумевшего сериала “Отпуск”. В интервью “Югополису” он рассказал, почему считает новый проект событием сезона.

Галустян сделал громкое заявление о своем новом проекте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во втором сезоне “Отпуска” Михаил Галустян сыграет роль брата девушки одного из главных героев (дяди Бори – Демиса Карибидиса), который сидел в тюрьме.

“Мы покажем настоящий русский юг со всей его ментальностью, конъюнктурой и спецификой юмора”, — подчеркнул актер.

Режиссер голливудской "Иронии судьбы" снимет фильм с Галустяном

А получилось ли шоу таким, как заявил Галустян, зрители смогут увидеть уже 31 октября. Сериал “Отпуск” будет транслироваться на телеканале ТНТ.

Ранее мы писали, почему стоит смотреть новый сериал с Натальей Орейро.

ТВ,Наталья Орейро,Демис Карибидис,Михаил Галустян,
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