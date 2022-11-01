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1 час назад

Директор «Уральских пельменей» рассказал об истинных причинах судебных споров

Катерина Саломе

На протяжении многих лет участники шоу «Уральских пельменей» судились со своим коллегой, экс-продюсером проекта Сергеем Нетиевским. В очередной раз проиграв суд, он подал жалобу в вышестоящую инстанцию, но на днях стало известно, что ее отклонили. Поэтому теперь звезды программы празднуют программу, сообщает aif.ru.

Директор «Уральских пельменей» — об истинных причинах судебных споров
Фото: Кадр из «Уральских пельменей»Кадр из «Уральских пельменей»

Директор шоу Евгений Орлов рассказал об истоках конфликта. По ее словам, Нетиевский оказался нечист на руку, когда стал продюсером проекта.

Звезда «Уральских пельменей» снимет фильм

«Нетиевский, получив от команды полномочия представлять ее в телевизионной сфере, начиная с 2009 года мало-помалу, учитывая полное доверие бывших друзей, присваивал в течение пяти-шести лет общекомандные прибыли», — поведал Орлов.

Ранее мы писали о том, что Исаев назвал настоящую причину ухода Михалковой из “Уральских пельменей”.

ТВ,Евгений Орлов,
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