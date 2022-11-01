Директор «Уральских пельменей» — об истинных причинах судебных споров

На протяжении многих лет участники шоу «Уральских пельменей» судились со своим коллегой, экс-продюсером проекта Сергеем Нетиевским. В очередной раз проиграв суд, он подал жалобу в вышестоящую инстанцию, но на днях стало известно, что ее отклонили. Поэтому теперь звезды программы празднуют программу, сообщает aif.ru.
Директор шоу Евгений Орлов рассказал об истоках конфликта. По ее словам, Нетиевский оказался нечист на руку, когда стал продюсером проекта.
«Нетиевский, получив от команды полномочия представлять ее в телевизионной сфере, начиная с 2009 года мало-помалу, учитывая полное доверие бывших друзей, присваивал в течение пяти-шести лет общекомандные прибыли», — поведал Орлов.
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