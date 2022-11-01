Директор «Уральских пельменей» — об истинных причинах судебных споров

На протяжении многих лет участники шоу «Уральских пельменей» судились со своим коллегой, экс-продюсером проекта Сергеем Нетиевским. В очередной раз проиграв суд, он подал жалобу в вышестоящую инстанцию, но на днях стало известно, что ее отклонили. Поэтому теперь звезды программы празднуют программу, сообщает aif.ru.