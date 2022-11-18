Стало известно, что будет с передачей "Сто к одному"

«Все возможно. Его могут заменить, а могут и оставить. Надо смотреть по рейтингам. Я не очень понимаю, почему он стал там ведущим. В ВГТРК не особо любили кардинальные перемены. Здесь надо понять, насколько они уже привыкли работать с ним. Но передачу не закроют. Она уже стала народной», — заверил Ашуров.