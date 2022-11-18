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2 часа назад

Стало известно, что будет с передачей "Сто к одному"

Мира Маркина

Не так давно популярную телевизионную передачу "Сто к одному" коснулись кардинальные изменения – сменился ведущий программы. На место Александра Гуревича, который вел народную передачу много лет, встал Александр Акопов, по совместительству занявший и пост генерального директора телеканала СТС.

Стало известно, что будет с передачей "Сто к одному"
Фото: Кадр из передачиКадр из передачи

Телезрители с недовольством приняли изменения и высказали свою тревожность насчет будущего программы, потому продюсер Дмитрий Ашуров прокомментировал порталу "BLITZ+" дальнейшую судьбу любимого многими шоу.

Стало известно, кто будет вести шоу "Сто к одному"

«Все возможно. Его могут заменить, а могут и оставить. Надо смотреть по рейтингам. Я не очень понимаю, почему он стал там ведущим. В ВГТРК не особо любили кардинальные перемены. Здесь надо понять, насколько они уже привыкли работать с ним. Но передачу не закроют. Она уже стала народной», — заверил Ашуров.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Надежде Бабкиной трудно подобрать партнера по шоу.

ТВ,Александр Акопов,Александр Гуревич,
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