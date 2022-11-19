Названы Финалисты шоу «Фантастика»

На «Первом канале» накануне состоялся полуфинал музыкального шоу.

Фото: vk.com/show1tv vk.com/show1tv

Жюри в лице Дмитрия Маликова, Дарьи Мороз, Александры Ребенок и Дмитрия Красилова оказалось перед сложным выбором: кто из участников, скрывающихся за масками цифровых персонажей, пройдет в финал.

В полуфинале участники проекта исполнили песни дуэтом со звездами российской сцены. Так, Катюша спела «Хобби» с Филиппом Киркоровым, Сталкер появился на одной сцене с Владимиром Пресняковым, исполнив песню «Аэропорты», а Сирена с Игорем Николаевым исполнили хит «Дельфин и русалка».

Также на сцену вышли Михаил Боярский с Розой Марковной Кляк («Маяк»), Александр Маршал и Кот («Moscow calling»), Ирина Тонева и Бутон («Понимаешь»), Лев Лещенко и Миранда («Вечная любовь»).

Все выступления оказались настолько яркими и запоминающимися, что члены жюри просто не смогли выбрать наименее интересное и приняли решение отправить в финал всех оставшихся участников.