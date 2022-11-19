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1 час назад

Названы Финалисты шоу «Фантастика»

Мария Кимакович

На «Первом канале» накануне состоялся полуфинал музыкального шоу.

Названы Финалисты шоу «Фантастика»
Фото: vk.com/show1tvvk.com/show1tv

Жюри в лице Дмитрия Маликова, Дарьи Мороз, Александры Ребенок и Дмитрия Красилова оказалось перед сложным выбором: кто из участников, скрывающихся за масками цифровых персонажей, пройдет в финал.

В полуфинале участники проекта исполнили песни дуэтом со звездами российской сцены. Так, Катюша спела «Хобби» с Филиппом Киркоровым, Сталкер появился на одной сцене с Владимиром Пресняковым, исполнив песню «Аэропорты», а Сирена с Игорем Николаевым исполнили хит «Дельфин и русалка».

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Также на сцену вышли Михаил Боярский с Розой Марковной Кляк («Маяк»), Александр Маршал и Кот («Moscow calling»), Ирина Тонева и Бутон («Понимаешь»), Лев Лещенко и Миранда («Вечная любовь»).

Все выступления оказались настолько яркими и запоминающимися, что члены жюри просто не смогли выбрать наименее интересное и приняли решение отправить в финал всех оставшихся участников.

Ранее стало известно, что будет с передачей "Сто к одному".

ТВ,Ирина Тонева,Александра Ребенок,Александр Маршал,Дмитрий Маликов,Лев Лещенко,Дарья Мороз,Михаил Боярский,Владимир Пресняков,Игорь Николаев,Филипп Киркоров,Первый канал,
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