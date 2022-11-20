Критик объяснил, что не так с "голубыми огоньками"

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему зрители теряют интерес к «голубым огонькам» и предложил идею, как это исправить. Его слова передает "ФАН".

Фото: Кадр из передачи "Голубой огонек" на телеканале "Россия 1" Кадр из передачи "Голубой огонек" на телеканале "Россия 1"

По мнению, Евгения Бабичева пик популярности таких шоу пришелся на девяностые и нулевые годы, а сейчас этот формат устарел, зрителям уже не так интересно то, что происходит на экране с героями «голубых огоньков».

«Тогда зрителям предлагались интересные и недешевые продюсерские проекты. А в последнее время этого нет», – заметил Евгений Бабичев.

Как отметил критик, режиссеры используют все те же приемы. Зрителям, которые стали старше и все это видели много раз, скучно смотреть одно и то же, а молодежи нужны новые форматы. По мнению Евгения Бабичева каналам нужно менять всю сетку вещания в новогодние праздники.