Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
3 часа назад

Критик объяснил, что не так с "голубыми огоньками"

Катя Кобышева

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему зрители теряют интерес к «голубым огонькам» и предложил идею, как это исправить. Его слова передает "ФАН".

Критик объяснил, что не так с "голубыми огоньками"
Фото: Кадр из передачи "Голубой огонек" на телеканале "Россия 1"Кадр из передачи "Голубой огонек" на телеканале "Россия 1"

По мнению, Евгения Бабичева пик популярности таких шоу пришелся на девяностые и нулевые годы, а сейчас этот формат устарел, зрителям уже не так интересно то, что происходит на экране с героями «голубых огоньков».

«Тогда зрителям предлагались интересные и недешевые продюсерские проекты. А в последнее время этого нет», – заметил Евгений Бабичев.

Как отметил критик, режиссеры используют все те же приемы. Зрителям, которые стали старше и все это видели много раз, скучно смотреть одно и то же, а молодежи нужны новые форматы. По мнению Евгения Бабичева каналам нужно менять всю сетку вещания в новогодние праздники.

Дубовицкая сообщила о возвращении "Аншлага"

Ранее фильм "Межсезонье" получил гран-при на кинофестивале "Северный характер".

ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители