Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Популярная ведущая назвала недостаток отечественного ТВ

Диана Товсепова

Популярная ведущая Елена Летучая, известная по передаче "Ревизорро", рассказала, что считает недостатками отечественного ТВ. Видео с ее мнением появилось на YouTube.

Популярная ведущая назвала недостаток российского ТВ
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Летучая считает, что на российском телевидении недостаточно интересных просветительских программ, передач про животных и природных явлениях.

Кроме того, ей кажется, что на российском ТВ не хватает "классного шоу" с ее участием в качестве ведущей. При этом Елена Летучая надеется, что времена изменятся, и на российских каналах появятся качественные шоу разного формата.

«Мораль их не интересует»: Пельш о современном телевидении

Ранее мы писали о том, как психолог объяснила популярность шоу про холостяков.

ТВ,Елена Летучая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители