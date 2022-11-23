Популярная ведущая назвала недостаток российского ТВ

Популярная ведущая Елена Летучая , известная по передаче "Ревизорро", рассказала, что считает недостатками отечественного ТВ. Видео с ее мнением появилось на YouTube.

Кроме того, ей кажется, что на российском ТВ не хватает "классного шоу" с ее участием в качестве ведущей. При этом Елена Летучая надеется, что времена изменятся, и на российских каналах появятся качественные шоу разного формата.