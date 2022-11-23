Популярная ведущая назвала недостаток российского ТВ

Популярная ведущая Елена Летучая, известная по передаче "Ревизорро", рассказала, что считает недостатками отечественного ТВ. Видео с ее мнением появилось на YouTube.
Летучая считает, что на российском телевидении недостаточно интересных просветительских программ, передач про животных и природных явлениях.
Кроме того, ей кажется, что на российском ТВ не хватает "классного шоу" с ее участием в качестве ведущей. При этом Елена Летучая надеется, что времена изменятся, и на российских каналах появятся качественные шоу разного формата.
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