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3 часа назад

Популярный комик рассказал о стажировке в «Уральских пельменях»

Диана Товсепова

Комик Игорь Джабраилов, один из авторов в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ, рассказал, что стажировался в «Уральских пельменях» в начале карьеры. О том, как он попал в юмористическое шоу, Джабраилов рассказал в эфире «НеобыЧайного подкаста» на YouTube.

Популярный комик рассказал о стажировке в «Уральских пельменях»
Фото: Кадр из шоу "Уральские пельмени"Кадр из шоу "Уральские пельмени"

По словам Джабраилова, когда он делал первые шаги в карьере, его познакомили с Антоном Борисовым, одним из авторов сценариев для шоу «Уральские пельмени». Тогда Джабраилов попробовал написать несколько сценок, но сотрудничество не удалось.

Почему так получилось, комик уже не помнит, но предполагает, что написанные им скетчи были несмешными.

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ТВ,Антон Борисов,
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