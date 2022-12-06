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3 часа назад

Программа "Пусть говорят" вернется в эфир на Первом канале

Катерина Саломе

Стало известно о возвращении в эфир легендарного ток-шоу "Пусть говорят". Об этом официально заявил Первый канал.

"Пусть говорят" вернется в эфир на Первом канале
Фото: Кадр из ток-шоу "Пусть говорят"Кадр из ток-шоу "Пусть говорят"

Новый выпуск выйдет уже сегодня, во вторник, 6 декабря. Известно, что ведущим программы снова будет Дмитрий Борисов.

«В преддверии Нового года "Пусть говорят" возвращается в эфир с традиционными прогнозами», — заявил Борисов.

Стало известно, кто будет вести шоу "Сто к одному"

Телеведущий также раскрыл тему предстоящих выпусков. По его словам, они будут посвящены необычным людям.

Ранее мы писали о том, что Корчевников станет ведущим нового шоу на "России 1".

ТВ,Дмитрий Борисов,Первый канал,
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