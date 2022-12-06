"Пусть говорят" вернется в эфир на Первом канале

Стало известно о возвращении в эфир легендарного ток-шоу "Пусть говорят". Об этом официально заявил Первый канал.

Фото: Кадр из ток-шоу "Пусть говорят" Кадр из ток-шоу "Пусть говорят"

Новый выпуск выйдет уже сегодня, во вторник, 6 декабря. Известно, что ведущим программы снова будет Дмитрий Борисов.

«В преддверии Нового года "Пусть говорят" возвращается в эфир с традиционными прогнозами», — заявил Борисов.

Телеведущий также раскрыл тему предстоящих выпусков. По его словам, они будут посвящены необычным людям.