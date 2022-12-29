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3 часа назад

Бессменный ведущий “Дома-2” Влад Кадони покидает проект

Мира Маркина

Недавно в СМИ появились слухи об уходе Влада Кадони с поста ведущего реалити-шоу “Дом-2”. Телеведущий прокомментировал их на своей странице в социальных сетях.

Бессменный ведущий “Дома-2” покидает проект
Фото: СоцсетиСоцсети

Кадони подтвердил, что покидает “Дом-2”. По словам телеведущего, его уход из проекта не связан ни со скандалами, ни с интригами. С коллегами Влад попрощался мирно и поблагодарил их за годы сотрудничества.

“Каждый год в декабре мы обсуждаем условия контракта с руководством, в этом году мы не договорились. Все. Такое бывает”, – объяснил телеведущий фолловерам.

Влад Кадони отметил, что будет скучать по участникам реалити-шоу и коллегам.

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Напомним, Кадони пришел на проект в 2009 году в качестве участника. И только несколько лет спустя он вернулся в “Дом-2” экспертом по отношениям. Сейчас телеведущий работает над запуском собственного шоу.

Ранее “Рамблер” писал, кто стал победителем шоу “Маска. Танцы”.

ТВ,Влад Кадони,
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