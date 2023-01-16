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1 час назад

"Что мне там делать": звезда веб-сериала "Непосредственно Каха" вспомнил, как отказал Comedy Club

Мира Маркина

Звезда популярного юмористического веб-сериала "Непосредственно Каха" Артем Калайджян рассказал, как отказался приходить на Comedy Club в качестве гостя.

Звезда веб-сериала "Непосредственно Каха" вспомнил, как отказал Comedy Club
Фото: СоцсетиСоцсети

В интервью Лауре Джугелии на YouTube юморист объяснил свой отказ тем, что телевидение ему неинтересно. По словам Калайджяна, на съемки его приглашал Гарик Харламов:

«Он говорил мне: "Приходи в Comedy, сядь за стол, скажем что-нибудь". Я говорю: "Да что мне там делать, что говорить, ради чего, лицом поторговать?"»".

Джугелия предположила, что Артем отказался из-за отстутсвия интереса к ТВ. Калайджян согласился с мнением журналистки.

Юморист Юрий Стоянов раскрыл свое отношение к Comedy Club

В интервью юморист также вспомнил об участии в Comedy Woman его коллеги по веб-сериалу "Непосредственно Каха" Тамары Туравы. Калайджян уверен, что Тураву уволили с проекта несправделиво.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Марина Кравец заявила о свободе на Comedy Club.

ТВ,Артем Калайджян,Лаура Джугелия,Марина Кравец,Гарик Харламов,Юрий Стоянов,
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