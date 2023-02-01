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3 часа назад

Юмористка Ирина Мягкова пожаловалась на синдром самозванца

Мария Каткова

Участница "Женского StandUp" на ТНТ и юмористка Ирина Мягкова рассказала, что страдает от синдрома самозванца. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Бурные эмоции у женщины вызвал тот факт, что все билеты на ее концерт раскупили. Она пояснила, что была уверена, что ее творчество не так сильно востребовано среди людей.

"Реально, поревела. Синдром самозванца, как он есть", — заключила юмористка.

Мягкова также сообщила, что это — не единственный запланированный концерт. Она пообещала организовать выступления в других городах и выразила надежду, что билеты будут раскупать с такой же скоростью.

Супруги стендап-комиков, которые стоически выдерживают шутки про себя

Ранее сообщалось, что комик высказался о значении матерных шуток в Comedy Club.

ТВ,Видео,Ирина Мягкова,
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