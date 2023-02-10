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49 минут назад

Ангелина Вовк рассказала, как едва не испортила свой первый эфир

Мира Маркина

Телеведущая, театральный педагог и актриса Ангелина Вовк рассказала «Вечерней Москве», как ее первый эфир мог испортить дальнейшую карьеру на радио и телевидении.

Вовк рассказала, как едва не испортила свой первый эфир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ангелина Вовк впервые вышла в эфир, согласившись подменить постоянную ведущую программы «Музыкальный киоск» Элеонору Беляеву. Ответственность была колоссальная.

«Передача была очень смотрибельная, как мы тогда говорили. Шла по воскресеньям с утра, и вся страна смотрела», — поделилась Вовк.

Редакторы «Музыкального киоска» передали Ангелине текст программы на 15 листах. По словам ведущей, уже в те годы она страдала от серьезной близорукости. Поэтому Вовк решила выучить текст наизусть, так как читать с листа в эфире ей было бы неудобно.

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Но уже во время эфира, в какой-то момент Ангелина забыла свой текст. Это сильно напугало ее. Но спустя секунду заминки телеведущая непринужденно продолжила вести программу. Вовк добавила, что ей удалось подружиться с редакторами «Музыкального киоска». Поэтому когда постоянная ведущая уходила в отпуск, Ангелина замещала ее.

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ТВ,Ангелина Вовк,
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