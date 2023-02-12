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59 минут назад

Тимур Родригес признался, что знает участников нового сезона "Маски"

Мира Маркина

Певец и шоумен Тимур Родригес снова станет членом жюри в новом сезоне популярного шоу "Маска". При этом он заявил, что знает уже как минимум четыре фамилии участников, которые выйдут на сцену в новом сезоне, об этом рассказывает издание "Слово и дело".

Родригес признался, что знает участников нового сезона "Маски"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певца, в новый сезон придут те, кто сомневался, стоит ли в этом шоу принимать участие ранее и надеялись, что эта участь их минует.

«И мне кажется, я знаю как минимум четыре фамилии. Во всяком случае, догадываюсь!» – поделился Родригес.

Вместе с шоуменом кресла членов жюри в новом сезоне займут Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев.

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