Родригес признался, что знает участников нового сезона "Маски"

Певец и шоумен Тимур Родригес снова станет членом жюри в новом сезоне популярного шоу "Маска". При этом он заявил, что знает уже как минимум четыре фамилии участников, которые выйдут на сцену в новом сезоне, об этом рассказывает издание "Слово и дело".