Родригес признался, что знает участников нового сезона "Маски"

Певец и шоумен Тимур Родригес снова станет членом жюри в новом сезоне популярного шоу "Маска". При этом он заявил, что знает уже как минимум четыре фамилии участников, которые выйдут на сцену в новом сезоне, об этом рассказывает издание "Слово и дело".
По словам певца, в новый сезон придут те, кто сомневался, стоит ли в этом шоу принимать участие ранее и надеялись, что эта участь их минует.
«И мне кажется, я знаю как минимум четыре фамилии. Во всяком случае, догадываюсь!» – поделился Родригес.
Вместе с шоуменом кресла членов жюри в новом сезоне займут Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев.
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