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3 часа назад

Юмористка Варвара Щербакова рассказала о скрытой конкуренции участниц шоу на ТНТ

Диана Товсепова

Популярная юмористка Варвара Щербакова в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией рассказала о работе в проекте «Женский Stand Up» на канале ТНТ.

Юмористка рассказала о скрытой конкуренции участниц шоу на ТНТ
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По ее словам, у участниц шоу есть скрытая конкуренция. Так, несмотря на то, что в проекте нет элемента соревнования, женщины сравнивают себя друг с другом. Просто четко это не прослеживается.

Сама Варвара переживает, что ревнует коллег к успеху, и каждый раз корит себя в том, что кто-то кажется ей лучше нее.

При этом в эфир не попадают все, потому что хронометраж шоу ограничен. Так, по словам Щербаковой, на экраны попадает примерно 8 человек из 16.

Юмористка рассказала о зависти к комикам шоу «Stand Up на ТНТ»

Ранее «Рамблер» писал, как создавали «Женский Stand Up».

ТВ,Варвара Щербакова,
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