Юмористка рассказала о скрытой конкуренции участниц шоу на ТНТ

Популярная юмористка Варвара Щербакова в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией рассказала о работе в проекте «Женский Stand Up» на канале ТНТ.

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По ее словам, у участниц шоу есть скрытая конкуренция. Так, несмотря на то, что в проекте нет элемента соревнования, женщины сравнивают себя друг с другом. Просто четко это не прослеживается.

Сама Варвара переживает, что ревнует коллег к успеху, и каждый раз корит себя в том, что кто-то кажется ей лучше нее.

При этом в эфир не попадают все, потому что хронометраж шоу ограничен. Так, по словам Щербаковой, на экраны попадает примерно 8 человек из 16.