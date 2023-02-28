«Это треш»: популярный комик Мезенцев — о работе на ТВ

Российский комик и блогер Сергей Мезенцев поделился подробностями о своей первой работе на региональном телевидении. О своем опыте она рассказал в интервью YouTube-каналу «Нетология».

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Перед тем, как получить работу на ТВ, Мезенцев был активным участником кировского КВН. В жюри шоу, по его словам, как раз и сидели представители местного телеканала.

«Региональное телевидение, ребят — это такой треш. Я стоял два раза в день в прямом эфире и читал эсэмэски. Они все были одинаковые. [Например,] "пацаны на девятке хотят познакомиться с девчонками"», — поделился юморист.

Также блогер вспомнил, как его высмеял директор канала. Так как Мененцев вел прямые эфиры зимой и добирался до работы пешком, у него сильно краснели уши. Что бы он ни делал, он не мог от этого избавиться. Тогда руководитель сказал ему: «Слушай, может, ты возьмешь никнейм Красноухов?». Комик признался, что в тот момент испытывал глубокий стыд.

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