Комик высказался о закрытии Comedy Club

Комик и резидент Comedy Club Иван Половинкин высказался о закрытии шоу. Об этом сообщает "Слово и Дело".

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Он отметил, что за все время существования шоу проходило через ряд трансформаций. Менялись форматы и юмор, и так, по мнению резидента, будет продолжаться всегда.

На вопрос о том, какие юмористические шоу могут прийти на смену Comedy Club, комик возразил, что никакие. Шоу существует 18 лет и за это время всегда подстраивалось под зрителей и под современные тренды.

Половинкин отметил, что в будущем формат шоу и юмористические направления будут меняться, поэтому Comedy Club останется актуальным всегда.

"Люди тут даже не просто работают — они любят свое дело. Поэтому никто не придет нам на замену"