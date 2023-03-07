18 марта на телеэкранах состоится премьера третей игры сезона Высшей лиги «Клуба веселых и находчивых» (КВН). Ее ведущим стал Тимур Батрутдинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.