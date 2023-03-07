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40 минут назад

Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов стал ведущим КВН

Катерина Саломе

18 марта на телеэкранах состоится премьера третей игры сезона Высшей лиги «Клуба веселых и находчивых» (КВН). Ее ведущим стал Тимур Батрутдинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

«"КВН" Высшая лига. Третья игра сезона 18 марта в 21:35 на Первом канале. <...> Ведущий: Тимур Батрутдинов», — сказано в сообщении.

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Определять команду победителей будет жюри. В его состав вошли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, пианист Сергей Жилин, телеведущие Александр Олешко, Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев и Алла Михеева.

Ранее мы писали о том, что комик высказался о значении матерных шуток в Comedy Club.

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