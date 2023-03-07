Васильев заявил о возвращении «Модного приговора»

В марте прошлого года программа «Модный приговор» была снята с эфира Первого канала. Но накануне стало известно о ее возвращении. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий шоу, историк моды Александр Васильев.

Фото: Кадр из программы «Модный приговор» Кадр из программы «Модный приговор»

Точную дату выхода программы модельер не назвал из-за «служебной тайны». Но он заверил, что останется ведущим шоу в новом сезоне.

«Я думаю, что это будет очень скоро, и я уверен, что все произойдет», — отметил Васильев.

Однако команда шоу заявление историка моды не подтвердила. Представители передачи отметили, что программа по-прежнему в отпуске.