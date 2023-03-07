Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
3 часа назад

Ведущий Александр Васильев заявил о возвращении «Модного приговора» в эфир Первого канала

Катерина Саломе

В марте прошлого года программа «Модный приговор» была снята с эфира Первого канала. Но накануне стало известно о ее возвращении. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий шоу, историк моды Александр Васильев.

Васильев заявил о возвращении «Модного приговора»
Фото: Кадр из программы «Модный приговор»Кадр из программы «Модный приговор»

Точную дату выхода программы модельер не назвал из-за «служебной тайны». Но он заверил, что останется ведущим шоу в новом сезоне.

Названа дата премьеры шоу «Новые звезды в Африке»

«Я думаю, что это будет очень скоро, и я уверен, что все произойдет», — отметил Васильев.

Однако команда шоу заявление историка моды не подтвердила. Представители передачи отметили, что программа по-прежнему в отпуске.

Ранее мы писали о том, что Сабуров намекнул на возвращение шоу «Что было дальше?».

ТВ,Александр Васильев,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий