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2 часа назад

Тина Канделаки станет ведущей нового шоу на телеканале "Пятница!"

Мира Маркина

Тина Канделаки станет ведущей и продюсером шоу "Умнее всех" на телеканале "Пятница!". Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Шоу представляет собой интеллектуальную игру, построенную на дополненной реальности. Участники будут взаимодействовать с 3D-графикой в студии, а различные виртуальные объекты станут иллюстрацией к вопросам и ответам.

Тина Канделаки собирается снять продолжение «СамоИронии судьбы»

В викторине примут участие дети от 6 до 14 лет, которым предстоит продемонстрировать эрудицию в разных областях знаний: от программирования до теории музыки. При этом у телезрителей будет возможность поучаствовать в викторине дистанционно.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Нурлан Сабуров намекнул на возвращение шоу "Что было дальше?".

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