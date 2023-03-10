Тина Канделаки станет ведущей и продюсером шоу "Умнее всех" на телеканале "Пятница!". Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Шоу представляет собой интеллектуальную игру, построенную на дополненной реальности. Участники будут взаимодействовать с 3D-графикой в студии, а различные виртуальные объекты станут иллюстрацией к вопросам и ответам.

В викторине примут участие дети от 6 до 14 лет, которым предстоит продемонстрировать эрудицию в разных областях знаний: от программирования до теории музыки. При этом у телезрителей будет возможность поучаствовать в викторине дистанционно.