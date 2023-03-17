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49 минут назад

"Сглупила": телеведущая Регина Тодоренко призналась, что отказалась от должности продюсера

Мира Маркина

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что отказалась от должности продюсера собственного телевизионного шоу. Об этом сообщает журнал Voice.

"Сглупила": Тодоренко призналась, что отказалась от должности продюсера
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам Тодоренко, ей предложили стать продюсером программы "Регина+1" на телеканале "Пятница". За свое шоу в 2019 году ведущая получила премию ТЭФИ. Еще Тодоренко предложили возможность запустить еще один проект, однако она отказалась, о чем сейчас очень жалеет.

"Я фыркнула носом и сказала: "Мне ваши подачки не нужны!" Сейчас я считаю, что очень сильно сглупила, потому что у меня появилось большое количество проектов, которые я писала в стол и боялась кому-то показать", — поделилась Регина Тодоренко.

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