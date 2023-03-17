"Сглупила": Тодоренко призналась, что отказалась от должности продюсера

"Я фыркнула носом и сказала: "Мне ваши подачки не нужны!" Сейчас я считаю, что очень сильно сглупила, потому что у меня появилось большое количество проектов, которые я писала в стол и боялась кому-то показать", — поделилась Регина Тодоренко.