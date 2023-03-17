"Сглупила": Тодоренко призналась, что отказалась от должности продюсера

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что отказалась от должности продюсера собственного телевизионного шоу. Об этом сообщает журнал Voice.
По словам Тодоренко, ей предложили стать продюсером программы "Регина+1" на телеканале "Пятница". За свое шоу в 2019 году ведущая получила премию ТЭФИ. Еще Тодоренко предложили возможность запустить еще один проект, однако она отказалась, о чем сейчас очень жалеет.
"Я фыркнула носом и сказала: "Мне ваши подачки не нужны!" Сейчас я считаю, что очень сильно сглупила, потому что у меня появилось большое количество проектов, которые я писала в стол и боялась кому-то показать", — поделилась Регина Тодоренко.